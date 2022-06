Po in secca: l'Enel spegne centrale elettrica nel Piacentino (Di martedì 21 giugno 2022) commenta Enel Green Power Italia ha deciso di spegnere temporaneamente le turbine della centrale idroelettrica di Isola Serafini di San Nazzaro (Monticelli), nel Piacentino. La decisione è stata presa ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 21 giugno 2022) commentaGreen Power Italia ha deciso dire temporaneamente le turbine dellaidrodi Isola Serafini di San Nazzaro (Monticelli), nel. La decisione è stata presa ...

