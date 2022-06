Plusvalenze, De Laurentiis indagato come Agnelli: la giustizia ordinaria non è la giustizia sportiva (Di martedì 21 giugno 2022) L’edizione online della Gazzetta dello Sport fa il punto sull’inchiesta della Procura di Napoli che coinvolge il presidente degli azzurri Aurelio De Laurentiis e gli altri membri del Cda partenopeo, ovvero i figli Edoardo e Valentina, la moglie Jacqueline e l’uomo dei contratti Andrea Chiavelli. Al centro – com’è noto – il trasferimento di Victor Osimhen dal Lille ed in particolare l’ipervalutazione di Karnezis e dei tre giovani della Primavera rientrati nella trattativa con Lopez. De Laurentiis è indagato per falso in bilancio. La Gazzetta scrive che è una situazione simile a quella che riguarda Agnelli, pure indagato dalla Procura di Torino per falso in bilancio e false fatturazioni. E si spinge fino a ventilare l’ipotesi di una riapertura del fascicolo Plusvalenze in ambito ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 21 giugno 2022) L’edizione online della Gazzetta dello Sport fa il punto sull’inchiesta della Procura di Napoli che coinvolge il presidente degli azzurri Aurelio Dee gli altri membri del Cda partenopeo, ovvero i figli Edoardo e Valentina, la moglie Jacqueline e l’uomo dei contratti Andrea Chiavelli. Al centro – com’è noto – il trasferimento di Victor Osimhen dal Lille ed in particolare l’ipervalutazione di Karnezis e dei tre giovani della Primavera rientrati nella trattativa con Lopez. Deper falso in bilancio. La Gazzetta scrive che è una situazione simile a quella che riguarda, puredalla Procura di Torino per falso in bilancio e false fatturazioni. E si spinge fino a ventilare l’ipotesi di una riapertura del fascicoloin ambito ...

