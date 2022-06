Piero Chiambretti porta in tribunale la ex Federica Laviosa (Di martedì 21 giugno 2022) Il conduttore chiede al giudice di modificare «le condizioni di affidamento e mantenimento» della figlia undicenne, e di ridurre il contributo mensile alla madre da 3 mila a 800 euro. Lei commenta: «Che amarezza» Leggi su vanityfair (Di martedì 21 giugno 2022) Il conduttore chiede al giudice di modificare «le condizioni di affidamento e mantenimento» della figlia undicenne, e di ridurre il contributo mensile alla madre da 3 mila a 800 euro. Lei commenta: «Che amarezza»

Pubblicità

lacittanews : di Massimiliano Nerozzi Torino, lui ha chiesto di ridurre i versamenti Entrando a palazzo di giustizia, poco prima… - Profilo3Marco : RT @Corriere: Chiambretti e la ex in tribunale per i soldi per la figlia. Lui chiede di ridurre da 3mila a 800 euro al mese - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Chiambretti e la ex in tribunale per i soldi per la figlia. Lui chiede di ridurre da 3mila a 800 euro al mese - gianluigidellac : RT @Corriere: Chiambretti e la ex in tribunale per i soldi per la figlia. Lui chiede di ridurre da 3mila a 800 euro al mese - Corriere : Chiambretti e la ex in tribunale per i soldi per la figlia. Lui chiede di ridurre da 3mila a 800 euro al mese -