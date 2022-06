Perquisizioni nelle sedi del Napoli per il trasferimento di Victor Osimhen dal Lille (Di martedì 21 giugno 2022) Stamattina la guardia di Finanza di Napoli si è presentata nelle sedi societarie della Ssc Napoli a Castel Volturno, in provincia di Caserta, e a Roma per dare il via alle Perquisizioni disposte dai magistrati partenopei nell’ambito di un’indagine della Procura di Napoli sul trasferimento del calciatore nigeriano Victor James Osimhen dal Lille al Napoli calcio. Le Perquisizioni, eseguite dai finanzieri del Comando provinciale di Napoli, si stanno concentrando sulla documentazione e su altri elementi utili che possano fare luce su ipotizzate condotte illecite connesse alla compravendita dei diritti alle prestazioni sportive di alcuni giocatori, avvenute nell’estate ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 21 giugno 2022) Stamattina la guardia di Finanza disi è presentatasocietarie della Ssca Castel Volturno, in provincia di Caserta, e a Roma per dare il via alledisposte dai magistrati partenopei nell’ambito di un’indagine della Procura disuldel calciatore nigerianoJamesdalalcalcio. Le, eseguite dai finanzieri del Comando provinciale di, si stanno concentrando sulla documentazione e su altri elementi utili che possano fare luce su ipotizzate condotte illecite connesse alla compravendita dei diritti alle prestazioni sportive di alcuni giocatori, avvenute nell’estate ...

