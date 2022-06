Perché non si vede Canale 21 in Campania e nuova posizione dopo sintonizzazione (Di martedì 21 giugno 2022) Più di qualcuno si starà chiedendo Perché non si vede Canale 21 da ieri 20 giugno in Campania. La storica emittente locale non è più visibile per molti alla storica posizione 12 del telecomando: non siamo al cospetto di alcun problema tecnico legato direttamente alla rete, semmai ad una conseguenza del processo di refarming della regione del sud Italia, di cui abbiamo già parlato nelle scorse ore. Cosa sta succedendo? Con il refarming si assiste ad una riorganizzazione delle frequenze televisive. La procedura si è resa necessaria da fine 2021 e poi in tutta la prima parte del 2022 per la destinazione d’uso della banda 700 per le connessione di rete 5G. Proprio per questo motivo, alcune emittenti hanno traslocato altrove e comunque si è assistito a cambiamenti importanti di regione in regione per la ... Leggi su optimagazine (Di martedì 21 giugno 2022) Più di qualcuno si starà chiedendonon si21 da ieri 20 giugno in. La storica emittente locale non è più visibile per molti alla storica12 del telecomando: non siamo al cospetto di alcun problema tecnico legato direttamente alla rete, semmai ad una conseguenza del processo di refarming della regione del sud Italia, di cui abbiamo già parlato nelle scorse ore. Cosa sta succedendo? Con il refarming si assiste ad una riorganizzazione delle frequenze televisive. La procedura si è resa necessaria da fine 2021 e poi in tutta la prima parte del 2022 per la destinazione d’uso della banda 700 per le connessione di rete 5G. Proprio per questo motivo, alcune emittenti hanno traslocato altrove e comunque si è assistito a cambiamenti importanti di regione in regione per la ...

