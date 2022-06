“Perché Marco Cucolo non ti lascia”. Lory Del Santo, la vip parla: umiliata in tv (Di martedì 21 giugno 2022) Lory Del Santo, lite a Mattino 5 con Patrizia Groppelli. Nelle ore scorse la naufraga era finita sotto i riflettori per la sua storia con Marco Cucolo. Nella diretta di ieri dell’Isola dei Famosi era arrivata la reunion dopo la lite furiosa in Honduras. “Mi sento cambiato, credo di avere una testa più funzionante. L’Isola è un’esperienza che mi ha cambiato la vita”, ha esordito Marco. “A Lory voglio dire ho capito che è molto arrabbiata. Lory io so benissimo che tu sai difenderti da sola. Ho mancato di dire che in questi 9 anni tu per me sei stata fondamentale e una donna leale e sincera”. “Mi dispiace che questa cosa non è arrivata e che sei stata giudicata diversamente. Tu sei una persona vera e mi dispiace di non aver detto queste cose. Tu sei stata attaccata e ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 21 giugno 2022)Del, lite a Mattino 5 con Patrizia Groppelli. Nelle ore scorse la naufraga era finita sotto i riflettori per la sua storia con. Nella diretta di ieri dell’Isola dei Famosi era arrivata la reunion dopo la lite furiosa in Honduras. “Mi sento cambiato, credo di avere una testa più funzionante. L’Isola è un’esperienza che mi ha cambiato la vita”, ha esordito. “Avoglio dire ho capito che è molto arrabbiata.io so benissimo che tu sai difenderti da sola. Ho mancato di dire che in questi 9 anni tu per me sei stata fondamentale e una donna leale e sincera”. “Mi dispiace che questa cosa non è arrivata e che sei stata giudicata diversamente. Tu sei una persona vera e mi dispiace di non aver detto queste cose. Tu sei stata attaccata e ...

