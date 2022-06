Perché amiamo Milo Ventimiglia (e abbiamo sempre tifato per Jess) (Di martedì 21 giugno 2022) Milo Ventimiglia si è imposto al grande pubblico nei panni di Jess Mariano in Una mamma per amica, e ancora oggi gli aficionados della serie lo ricordano in quel ruolo, che sicuramente ha contribuito a dare il la alla sua carriera. Ma Ventimiglia non è “solo” Jess, personaggio a cui peraltro lui stesso è molto riconoscente, tanto da aver subito accettato, nel 2016, di tornare a interpretarlo nel revival della serie Quando Amy Sherman-Palladino, ndr. me lo ha chiesto, la mia prima risposta è stata: ‘Sì. Assolutamente – ha dichiarato in un’intervista del periodo – Tornerò. Non mi importa se sono in Tunisia a fare un film. Volerò a casa, sarò Jess, Perché vi voglio troppo bene ragazzi’. L’attore californiano, dalle chiare origini italiane, nel tempo si è affermato come ... Leggi su robadadonne (Di martedì 21 giugno 2022)si è imposto al grande pubblico nei panni diMariano in Una mamma per amica, e ancora oggi gli aficionados della serie lo ricordano in quel ruolo, che sicuramente ha contribuito a dare il la alla sua carriera. Manon è “solo”, personaggio a cui peraltro lui stesso è molto riconoscente, tanto da aver subito accettato, nel 2016, di tornare a interpretarlo nel revival della serie Quando Amy Sherman-Palladino, ndr. me lo ha chiesto, la mia prima risposta è stata: ‘Sì. Assolutamente – ha dichiarato in un’intervista del periodo – Tornerò. Non mi importa se sono in Tunisia a fare un film. Volerò a casa, saròvi voglio troppo bene ragazzi’. L’attore californiano, dalle chiare origini italiane, nel tempo si è affermato come ...

Pubblicità

covrtana : @acourtofgrisha E poi la gente si domanda perchè amiamo l’Ic. Ma siete voi a non sapere che vi perdete ragaa - lil_bunnyJK : SÌ GRAZIE JUNGKOOK, NON DOVEVA PER FORZA ESSERE ACAPELLA STILL WITH YOU MA GRAZIE PERCHÈ QUI AMIAMO E APPREZZIAMO L… - valetomlinson__ : RT @Beatricetpwk: ma raga comunque harry palese è letteralmente la mia vita ma questo non significa che quando fa qualcosa che non mi piace… - Ornella85336117 : @Radiotwiit76 Sei pazzia e concretezza perché sono anni che beh ....forse ci amiamo ?? - MariaGr67528334 : RT @niett_ina: @GiusCinelli Infatti la amiamo in tanti proprio perché è una ragazza come tante ,semplice, bellissima ,umile,intelligente di… -