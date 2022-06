"Pensionato costretto a lavorare cade da 5 metri e muore" (Di martedì 21 giugno 2022) L'ennesima morte bianca in Puglia. I sindacati denunciano che l'uomo lavorava ancora, pur avendo 72 anni, perché non riusciva ad arrivare a fine mese Leggi su ilgiornale (Di martedì 21 giugno 2022) L'ennesima morte bianca in Puglia. I sindacati denunciano che l'uomo lavorava ancora, pur avendo 72 anni, perché non riusciva ad arrivare a fine mese

