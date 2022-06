Pellegatti | Andare su Dybala sarebbe straordinario | ora che la situazione con l' Inter è ferma Per l' ingaggio si può fare un' eccezione

(Di martedì 21 giugno 2022) Il noto giornalista rossonero Carloha parlato sul suo canale YouTube e ha voluto dare una sua suggestione di mercato che riguarda Paulosi è espresso così in merito:...

Pubblicità

Pall_Gonfiato : #Pellegatti: 'Andare su #Dybala sarebbe straordinario, ora che la situazione con l'#Inter è ferma. Per l'ingaggio s… - AntonioFantastk : RT @MilanNewsit: Pellegatti: 'Andare su Dybala sarebbe straordinario, ora che la situazione con l'Inter è ferma' - garbadaru : RT @theMilanZone_: ??#Pellegatti: 'Andare su #Dybala sarebbe straordinario, ora che la situazione con l'Inter è ferma' - KunGrax : RT @theMilanZone_: ??#Pellegatti: 'Andare su #Dybala sarebbe straordinario, ora che la situazione con l'Inter è ferma' - ayurkiss : @MilanNewsit Pellegatti tu devi andare a farti inchiappettare. Hai rotto il cazzo fa tempo. Non capisci una sega -

... infatti, vuole stare vicina ai tifosi nerazzurri che giovedì 26 maggio non potrannoin ...' Twitch Dire Playoff ' con la Gialappa's Band insieme al celebre giornalista sportivo Carlo...... Coltro 6 (27' st Mazzola sv), Fantini 8 (30' st Stantandrea sv), Sari 6.5,6 (32' st ... quindi è evidente che meritino diin Promozione . Noi non possiamo recriminare nulla, abbiamo ...Il giornalista storico milanista dice la sua su un potenziale arrivo di Dybala al Milan. Ecco alcune parole dell’intervento si Carlo Pellegatti sul suo canale Youtube a proposito di Dybala al Milan: “ ...Carlo Pellegatti ha parlato attraverso il suo canale YouTube della suggestione Paulo Dybala al Milan. Ecco le parole del giornalista rossonero: «Dybala come ingaggio sarebbe difficile andare sotto i 6 ...