(Di martedì 21 giugno 2022) (Adnkronos) –e nessuna precipitazione nei giudizi. Enricoinvita alla calma di fronte all’esplosione dei 5 Stelle e apprezza tutte le aree dem per il lavoro di mediazione che ha portato alla risoluzione di maggioranza unitaria a sostegno del governo e del premier Mario Draghi su un tema cruciale come la politica estera del Paese. “Noiil, tutto attorno a noi si muove vorticosamente.”, è il ragionamento che si fa ai piani alti del Nazareno, si spiega all’Adnkronos. La cosa importante di oggi, si sottolinea, è la soddisfazione per essere riusciti a portare a casa il sostegno a Draghi grazie a lavoro di mediazione nelle ultime 36 ore che ha coinvolto tutti i livelli del Pd. Dallo stesso, ai ...

Pubblicità

Turi_000 : @happy_flour @YoshiIrai @apri_la_mente @La_manina__ @matteorenzi Intanto il governo Letta cade perché Berlusconi ri… - FrancoPen62 : @fanpage Conte dalla pochette a pochezza...D'ora in poi, ho l'impressione che Letta il campo largo lo farà con i Di… - 73deva73 : Pd, Letta su scissione M5S: 'Nervi saldi, noi siamo baricentro'. Baricentro di cosa esattamente? Purtroppo c’è anco… - fisco24_info : Pd, Letta su scissione M5S: 'Nervi saldi, noi siamo baricentro': (Adnkronos) - Per il segretario importante l'ok a… - lifestyleblogit : Pd, Letta su scissione M5S: 'Nervi saldi, noi siamo baricentro' - -

Dallo stesso, ai ministri, i capigruppo e la fronte line con Enzo Amendola per il governo e ... Quanto alle ricadute politiche interne al campo progressista dellaM5S, la linea dem è ...O ancora che non abbia ripercussioni sul sospirato "campo largo" con il Pd di Enricogià ...evitare " quanto semmai il framing mediatico e politico che consegnerà alle cronache ladi Di ...Enrico Letta invita alla calma di fronte all’esplosione dei 5 ... Quanto alle ricadute politiche interne al campo progressista della scissione M5S, la linea dem è quella di non affrettarsi in giudizi ...Con l'uscita di Di Maio e dell'area riscoperta moderata e atlantista del Movimento, Conte può provare ad avere un futuro alle urne. Difficile liberarsi dal marchio anti-atlantista che al palazzo itali ...