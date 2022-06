Patrizia Cavalli è morta, ma la grandezza della sua poesia non ci lascerà mai (Di martedì 21 giugno 2022) “Ma per favore con leggerezza raccontami ogni cosa, anche la tua tristezza”, ma oggi a renderci tristi è proprio lei. Il poeta – così si faceva chiamare – Patrizia Cavalli è morta stanotte a 75 anni, come riporta Repubblica. Vera, elegante ed essenziale: così era la sua poesia pur essendo piena di colori, di verità, di vita e vissuto. Da anni ad armi impari combatteva contro un cancro, ma le guerriere come lei restano immortali. Chi era Patrizia Cavalli? Nata a Todi nel 1947, Patrizia Cavalli si trasferisce a Roma nel 1968, ed è proprio nella capitale che inizierà una frequentazione che segnerà la sua carriera: “Patrizia, sei poeta, sono felice”, sono queste le parole con cui Elsa Morante suggellava non solo ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 21 giugno 2022) “Ma per favore con leggerezza raccontami ogni cosa, anche la tua tristezza”, ma oggi a renderci tristi è proprio lei. Il poeta – così si faceva chiamare –stanotte a 75 anni, come riporta Repubblica. Vera, elegante ed essenziale: così era la suapur essendo piena di colori, di verità, di vita e vissuto. Da anni ad armi impari combatteva contro un cancro, ma le guerriere come lei restano imli. Chi era? Nata a Todi nel 1947,si trasferisce a Roma nel 1968, ed è proprio nella capitale che inizierà una frequentazione che segnerà la sua carriera: “, sei poeta, sono felice”, sono queste le parole con cui Elsa Morante suggellava non solo ...

