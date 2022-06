Parte Dynasties su Rete4 | la docuserie BBC sulle famiglie animali raccontate dal naturalista David Attenborough | prima puntata il 21 giugno

Leggi su optimagazine

(Di martedì 21 giugno 2022) Debutta staserasu, laevento BBC che racconta le. Laandrà in onda da martedì 21con tre appuntamenti inserata. Al centro del racconto, sei specie, in pericolo o in via di estinzione, conosciute per formare gruppi familiari solidi e compatti. Anche nel mondo animale, infatti, la famiglia equivale a potere. E col potere si consolidano le dinastie. Realizzata straordinariamente, la serie porta gli spettatori nella quotidianità di alcuni dei protagonisti più iconici del mondo animale, raccontandone nascita, crescita e battaglie per la sopravvivenza. Dalle pianure sconfinate, in cui una mamma ghepardo deve preparare le tre figlie a ...