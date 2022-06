Paramount+ arriva in Italia: che cos’è e come funziona il nuovo servizio streaming (Di martedì 21 giugno 2022) Buone notizie per tutti i telespettatori perché Paramount+, il servizio streaming premium di Paramount Global presto arriverà in Italia, con un catalogo ricchissimo. Quando? A settembre, ma il servizio a dicembre coinvolgerà anche altri Paesi, come Francia, Germania, Svizzera e Austria. Il nuovo catalogo di Paramount+ in Italia Saranno tantissimi i titoli del nuovo catalogo di Paramount+, che presto arriverà anche in Italia. Tra contenuti globali, come Scream e il franchise Star Trek, fino a quelli locali come Circeo, 14 giorni, Corpo Libero, Miss Fallaci. Circeo sulla nuova piattaforma da settembre (e non solo) In arrivo, infatti, Circeo, la serie ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 giugno 2022) Buone notizie per tutti i telespettatori perché, ilpremium di Paramount Global presto arriverà in, con un catalogo ricchissimo. Quando? A settembre, ma ila dicembre coinvolgerà anche altri Paesi,Francia, Germania, Svizzera e Austria. Ilcatalogo diinSaranno tantissimi i titoli delcatalogo di, che presto arriverà anche in. Tra contenuti globali,Scream e il franchise Star Trek, fino a quelli localiCirceo, 14 giorni, Corpo Libero, Miss Fallaci. Circeo sulla nuova piattaforma da settembre (e non solo) In arrivo, infatti, Circeo, la serie ...

