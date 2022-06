Papà per amore film stasera in tv 21 giugno: cast, trama, streaming (Di martedì 21 giugno 2022) Papà per amore è il film stasera in tv martedì 21 giugno 2022 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco scheda, trama, curiosità, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Papà per amore film stasera in tv: cast La regia è di Noémie Saglio. Il cast è composto da Samir Guesmi, Vincent Dedienne, Camélia Jordana, Oscar Pauleau, Alix Poisson, Anne Charrier, Emmanuelle Bougerol, Emilie Gavois-Kahn, Héléna Soubeyrand, Eric Verdin, Lomani Mondoga, Noé Sobelman, Maël Rouin Berrandou, Eve Saglio-Dru Taylor, Anna Weil, Emma Audor Arizmendi, Mathilde Hascoat, Saskia de Melo Dillais. Papà per ... Leggi su cubemagazine (Di martedì 21 giugno 2022)perè ilin tv martedì 212022 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco scheda,, curiosità, trailer dele dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVperin tv:La regia è di Noémie Saglio. Ilè composto da Samir Guesmi, Vincent Dedienne, Camélia Jordana, Oscar Pauleau, Alix Poisson, Anne Charrier, Emmanuelle Bougerol, Emilie Gavois-Kahn, Héléna Soubeyrand, Eric Verdin, Lomani Mondoga, Noé Sobelman, Maël Rouin Berrandou, Eve Saglio-Dru Taylor, Anna Weil, Emma Audor Arizmendi, Mathilde Hascoat, Saskia de Melo Dillais.per ...

Pubblicità

vaticannews_it : Il nunzio a Damasco a Roma per la plenaria della Roaco: “La situazione è peggiorata tra povertà e divisioni, ma la… - Agenzia_Ansa : Il Papa all'Angelus: 'Non dimentichiamo il martoriato popolo ucraino in questo momento popolo che sta soffrendo. Io… - fattoquotidiano : L'invito del papa per una comunicazione 'nitida' e 'chiara' - Weaknessx : RT @belsperado: a me piace viaggiare coi miei genitori non capisco il senso di questa regola non scritta per cui ad una certa età bisogna s… - doiwannaknow505 : RT @belsperado: a me piace viaggiare coi miei genitori non capisco il senso di questa regola non scritta per cui ad una certa età bisogna s… -