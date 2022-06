Paola Turci contro Simone Pillon | “Poco cristiano e molto fascista” La replica del senatore | “Non ci adeguiamo ai diktat Lgbt”

(Di martedì 21 giugno 2022) Botta e risposta tra. Nelle ultime ore, la cantautrice e ildella Lega hanno dato il via all’ennesimo dibattito social. Ma andiamo con ordine. Qualche giorno fa, cinque giocatori di Tampa Bay, squadra di baseball in America, si sono rifiutati di indossare il logoq+ in occasione del pride, facendo appello alla loro fede cristiana:ha espresso sui social il suo apprezzamento per il gesto e dà lì si è innescata la discussione con. “Onore ai giocatori di baseball di Tampa. L’ideologiaè radicalmentela fede, come dimostrano le sfilate blasfeme di questi giorni. Opporsi all’agenda gay è un gesto di fede”, ha scritto ilsu ...

Pubblicità

SimoPillon : ?? Paola Turci mi definisce poco cristiano e molto fascista per aver sostenuto i giocatori di Tampa (Florida) che si… - FQMagazineit : Paola Turci contro Simone Pillon: “Poco cristiano e molto fascista”. La replica del senatore: “Non ci adeguiamo ai… - osamundR : Ale' : un altra ?? - MassimoAndretta : RT @baffi_francesco: Come dare torto a Paola Turci??????? - SLN_Magazine : Paola Turci positiva al covid, rinviato concerto di oggi 19 giugno. Leggi l'articolo cliccando qui ??… -

Il Fatto Quotidiano

si è scagliata contro Simone Pillon in virtù di una divergenza di vedute relativa al tema della comunità LGBT . Il botta e risposta, portato avanti a distanza attraverso i social ...Un tweet conciso ma appuntito come una vera e propria invettiva, quello pubblicato dacontro Pillon a seguito di un post pubblicato dal senatore leghista contro la comunità LGBT.attacca Simone Pillon . Il post della discordia di Simone Pillon . Tampa Bay Rays e ... Paola Turci contro Simone Pillon: “Poco cristiano e molto fascista” Com'era Odiare ti costa La Commissione Segre contro l'odio La multa di 5 euro per i commenti sessisti Certo, come no. A ondate, come il Covid, si ...Paola Turci contro Simone Pillon sul tema dei diritti della comunità LGBT: la cantante definisce il senatore “poco cristiano e molto fascista” ...