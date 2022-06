Pallanuoto, Mondiali Budapest 2022: buona la prima per il Settebello, Sudafrica travolto 22-4 (Di martedì 21 giugno 2022) buona la prima per il Settebello che, nel match valevole per la prima giornata della fase a gironi dei Mondiali di Budapest 2022, travolge il Sudafrica mediante un netto e perentorio 22-4. Il percorso dell’Italia verso la difesa del titolo iridato, dunque, inizia nel migliore dei modi. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH IL PROGRAMMA DI MARTEDI’ 21 GIUGNO Pallanuoto MASCHILE: TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA IL TABELLONE MASCHILE PROGRAMMA Pallanuoto: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: ORARI E TV, GIORNO PER GIORNO GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO TUTTI I RISULTATI, GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE AGGIORNATO I Sudafricani si rendono protagonisti di una buona partenza, trovando ... Leggi su sportface (Di martedì 21 giugno 2022)laper ilche, nel match valevole per lagiornata della fase a gironi deidi, travolge ilmediante un netto e perentorio 22-4. Il percorso dell’Italia verso la difesa del titolo iridato, dunque, inizia nel migliore dei modi. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH IL PROGRAMMA DI MARTEDI’ 21 GIUGNOMASCHILE: TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA IL TABELLONE MASCHILE PROGRAMMA: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: ORARI E TV, GIORNO PER GIORNO GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO TUTTI I RISULTATI, GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE AGGIORNATO Ini si rendono protagonisti di unapartenza, trovando ...

