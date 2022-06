Pallanuoto, Mondiali 2022: risultati 21 giugno. La Spagna liquida il Canada (Di martedì 21 giugno 2022) I Mondiali 2022 di Pallanuoto sono scattati oggi, martedì 21 giugno, in quattro città dell’Ungheria. Il Settebello di Alessandro Campagna, inserito nel Girone C, ha liquidato per 22-4 il Sudafrica, mentre nello stesso gruppo la Spagna ha passeggiato sul Canada, sconfitto per 19-2. Più equilibrate tutte le altre sfide: nel Girone A la Georgia batte il Brasile per 14-10, mentre l’Ungheria piega il Montenegro per 12-8. Nel Girone B Grecia e Croazia pareggiano per 8-8, mentre il Giappone piega la Germania per 12-11, infine nel Girone D la Serbia supera gli Stati Uniti per 17-13, mentre l’Australia batte il Kazakistan per 10-4. risultati 21 giugno Girone A 19.30 Brasile-Georgia 10-14 21.00 Montenegro-Ungheria 8-12 Girone B 18.00 ... Leggi su oasport (Di martedì 21 giugno 2022) Idisono scattati oggi, martedì 21, in quattro città dell’Ungheria. Il Settebello di Alessandro Campagna, inserito nel Girone C, hato per 22-4 il Sudafrica, mentre nello stesso gruppo laha passeggiato sul, sconfitto per 19-2. Più equilibrate tutte le altre sfide: nel Girone A la Georgia batte il Brasile per 14-10, mentre l’Ungheria piega il Montenegro per 12-8. Nel Girone B Grecia e Croazia pareggiano per 8-8, mentre il Giappone piega la Germania per 12-11, infine nel Girone D la Serbia supera gli Stati Uniti per 17-13, mentre l’Australia batte il Kazakistan per 10-4.21Girone A 19.30 Brasile-Georgia 10-14 21.00 Montenegro-Ungheria 8-12 Girone B 18.00 ...

