Pallanuoto maschile, Italia-Sudafrica in tv oggi: canale, orario e diretta streaming gironi Mondiali Budapest 2022 (Di martedì 21 giugno 2022) Tutto pronto per Italia-Sudafrica, partita della Pool C del torneo maschile di Pallanuoto ai Mondiali di Budapest 2022. Il Settebello del Ct Sandro Campagna esordisce nella rassegna iridata contro la formazione Sudafricana, con l’obiettivo di conquistare subito punti pesanti in chiave passaggio del turno. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di martedì 21 giugno. Di seguito le informazioni per vedere la partita in diretta tv e streaming. SEGUI LA diretta DELLA PARTITA IL PROGRAMMA DI MARTEDI’ 21 GIUGNO PROGRAMMA Pallanuoto: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: ORARI E TV, GIORNO PER GIORNO GLI ItaliaNI IN GARA, GIORNO PER ... Leggi su sportface (Di martedì 21 giugno 2022) Tutto pronto per, partita della Pool C del torneodiaidi. Il Settebello del Ct Sandro Campagna esordisce nella rassegna iridata contro la formazionena, con l’obiettivo di conquistare subito punti pesanti in chiave passaggio del turno. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di martedì 21 giugno. Di seguito le informazioni per vedere la partita intv e. SEGUI LADELLA PARTITA IL PROGRAMMA DI MARTEDI’ 21 GIUGNO PROGRAMMA: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: ORARI E TV, GIORNO PER GIORNO GLINI IN GARA, GIORNO PER ...

