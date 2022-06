Palinsesti Mediaset 2022/2023: previsto il ritorno de La Talpa (Di martedì 21 giugno 2022) Nuovi retroscena sui Palinsesti Mediaset per la stagione tv 2022/2023. Su Canale 5 non mancheranno i reality show. Tra i ritorni previsti ci sarebbe quello de La Talpa 4. Il programma che è stato portato al grande successo da Paola Perego, dovrebbe ritornare nella stagione primaverile della rete ammiraglia Mediaset. Inoltre, ci sarà spazio per L’Isola dei famosi, il reality show della sopravvivenza condotto da Ilary Blasi, sarebbe già stato riconfermato. Scopriamo insieme qualche indiscrezione in più al riguardo. GF Vip 7, in autunno al via la nuova stagione Tv Gli spoiler riguardanti il palinsesto televisivo Mediaset 2022/2023, rivelano che dal settembre la rete ammiraglia tornerà a puntare sul GF Vip 7. Il reality show capitanato da ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 21 giugno 2022) Nuovi retroscena suiper la stagione tv. Su Canale 5 non mancheranno i reality show. Tra i ritorni previsti ci sarebbe quello de La4. Il programma che è stato portato al grande successo da Paola Perego, dovrebbe ritornare nella stagione primaverile della rete ammiraglia. Inoltre, ci sarà spazio per L’Isola dei famosi, il reality show della sopravvivenza condotto da Ilary Blasi, sarebbe già stato riconfermato. Scopriamo insieme qualche indiscrezione in più al riguardo. GF Vip 7, in autunno al via la nuova stagione Tv Gli spoiler riguardanti il palinsesto televisivo, rivelano che dal settembre la rete ammiraglia tornerà a puntare sul GF Vip 7. Il reality show capitanato da ...

