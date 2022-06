Palermo, il presidente Mirri: «Brunori? Mi auguro faccia una valutazione» (Di martedì 21 giugno 2022) Brunori via dal Palermo? Il presidente rosanero Mirri parla del possibile futuro dell’attaccante italobrasiliano: le dichiarazioni Quale futuro per Brunori? Il presidente del Palermo, Mirri, alla Gazzetta dello Sport ha parlato di cosa potrebbe succedere al giocatore sul mercato. LE DICHIARAZIONI – «La Juventus ha investito molto sul suo cartellino, pagandolo 3 milioni. Un anno fa non eravamo disposti a spendere tanto, Brunori ci ha ripagato con i suoi 29 gol. Mi auguro che valuti quello che Palermo gli ha dato. Se vuole la A non gliela possiamo dare. La scelta è sua». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 giugno 2022)via dal? Ilrosaneroparla del possibile futuro dell’attaccante italobrasiliano: le dichiarazioni Quale futuro per? Ildel, alla Gazzetta dello Sport ha parlato di cosa potrebbe succedere al giocatore sul mercato. LE DICHIARAZIONI – «La Juventus ha investito molto sul suo cartellino, pagandolo 3 milioni. Un anno fa non eravamo disposti a spendere tanto,ci ha ripagato con i suoi 29 gol. Miche valuti quello chegli ha dato. Se vuole la A non gliela possiamo dare. La scelta è sua». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

reportrai3 : Tuccio D'Urso è l’ingegnere nominato dal presidente della Regione Nello Musumeci per attuare il piano di potenziame… - MCriscitiello : Palermo venduto ai proprietari del Manchester City. Mirri vende l’80% delle quote a 10 mln più 2 di bonus. Si tiene… - reportrai3 : Alle comunali a Palermo il coordinatore del partito di Renzi Custumati e Chinnici, ex capogruppo comunale di Italia… - CalcioNews24 : Mirri parla del possibile futuro di Matteo #Brunori ??? - ZonaBianconeri : RT @gilnar76: Brunori via dal Palermo? Il presidente Mirri fa un annuncio #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea https://t.c… -