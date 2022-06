Pagani Huayra Codalunga | la supercar da 7 milioni di euro debutta a Goodwood – FOTO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 giugno 2022) I soldi non fanno la felicità, vero. Ma aiutano, caspita se aiutano. Viene da pensare questo osservando le immagini della nuova, serie limitatissima – ne saranno costruiti appena 5 esemplari – destinata ad alcuni facoltosi collezionisti, che hanno compartecipato all’ideazione del progetto. Prezzo? Ben 7 (sette)di! L’auto è stata messa a punto dal reparto “Grandi Complicazioni” del costruttore di San Cesario sul Panaro, divisione che crea lepiù esclusive in assoluto. La coda lunga è un tributo stilistico e tecnico alle vetture da competizione che partecipavano nelle gare di durata degli anni Sessanta e Settanta: il terzo volume così importante ottimizza l’aerodinamica, che beneficia pure di flap attivi sul muso e sulla coda. Per dar ...