"Otto e Mezzo", torna Lilli Gruber ma avverte: "Il Covid non è una semplice influenza"

Lilli Gruber è finalmente tornata al timone di "Otto e Mezzo". La nota conduttrice aveva annunciato di aver contratto il Covid e finalmente, dopo quasi 3 settimane di assenza, è tornata attiva. Lilli Gruber ha voluto avvertire i telespettatori riguardo al virus che "non è una semplice influenza". Lei stessa ha raccontato la sua esperienza con la malattia.

"Otto e Mezzo", Lilli Gruber avverte sul Covid

Lilli Gruber non si vedeva in tv da settimane. Al suo posto a "Otto e Mezzo", c'era un altro giornalista: Giovanni Floris.

