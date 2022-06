Ostia, al Grassi arriva il reparto di Terapia Intensiva (Di martedì 21 giugno 2022) L’ospedale Gian Battista Grassi di Ostia si amplia e si dota di un reparto di Terapia Intensiva. Il 24 giugno, alle ore 15.00, ci sarà l’inaugurazione del nuovo reparto di Terapia Intensiva del Presidio Ospedaliero GB Grassi dell’ASL Roma 3. Potenziamento dell’ospedale Nel progetto di riorganizzazione è stato previsto l’ampliamento strutturale dell’ospedale e, attraverso l’utilizzo dei fondi del DL n.34/2020, sono stati realizzati 9 posti letto aggiuntivi nel reparto di Terapia Intensiva, per un totale complessivo di 19 posti letto. Nel corso dell’inaugurazione, dopo il taglio del nastro, le Istituzioni presenti all’evento visiteranno il reparto con la Direzione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 giugno 2022) L’ospedale Gian Battistadisi amplia e si dota di undi. Il 24 giugno, alle ore 15.00, ci sarà l’inaugurazione del nuovodidel Presidio Ospedaliero GBdell’ASL Roma 3. Potenziamento dell’ospedale Nel progetto di riorganizzazione è stato previsto l’ampliamento strutturale dell’ospedale e, attraverso l’utilizzo dei fondi del DL n.34/2020, sono stati realizzati 9 posti letto aggiuntivi neldi, per un totale complessivo di 19 posti letto. Nel corso dell’inaugurazione, dopo il taglio del nastro, le Istituzioni presenti all’evento visiteranno ilcon la Direzione ...

