Ospedale Pertini, D’Amato visita nuovo reparto Patologia Neonatale (Di martedì 21 giugno 2022) Roma – L’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato accompagnato dal Direttore generale della Asl Roma 2, Giorgio Casati, ha visitato questa mattina la nuova struttura di Patologia Neonatale dell’Ospedale Pertini di Roma. La struttura di Patologia Neonatale, di nuova istituzione all’interno della UOC di Pediatria, diretta dalla Dott.ssa Camilla Gizzi, potrà accogliere fino a sei neonati in incubatrice, una di queste incubatrici è posta in una stanza di isolamento. “Miglioriamo le cure e l’assistenza per le madri e i loro bambini, garantendo loro un ambiente sicuro e protetto verso la genitorialità” ha commentato D’Amato al termine della visita. La struttura è dedicata ai neonati di età gestazionale ... Leggi su romadailynews (Di martedì 21 giugno 2022) Roma – L’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessioaccompagnato dal Direttore generale della Asl Roma 2, Giorgio Casati, hato questa mattina la nuova struttura didell’di Roma. La struttura di, di nuova istituzione all’interno della UOC di Pediatria, diretta dalla Dott.ssa Camilla Gizzi, potrà accogliere fino a sei neonati in incubatrice, una di queste incubatrici è posta in una stanza di isolamento. “Miglioriamo le cure e l’assistenza per le madri e i loro bambini, garantendo loro un ambiente sicuro e protetto verso la genitorialità” ha commentatoal termine della. La struttura è dedicata ai neonati di età gestazionale ...

AlessioDAmato_ : Stamattina all’Ospedale Sandro Pertini, in occasione dell’Open day per la Sclerosi Sistemica, con visite gratuite e… - venti4ore : Coordinamento tutela parco Pertini: Ospedale sì, ma non nel parco. Quello che chiediamo da 2 anni -… - LivornoPress : Coordinamento tutela parco Pertini: Ospedale sì, ma non nel parco. Quello che chiediamo da 2 anni -