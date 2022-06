Osimhen-Napoli: De Laurentiis indagato per falso in bilancio (Di martedì 21 giugno 2022) E’ indagato Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli per la trattativa tra la società e il Lille per l’acquisto di Victor Osimhen. L’indagine è della Procura di Napoli. Le accuse sono di dichiarazione fraudolenta e falso in bilancio per l’acquisto dell’attaccante avvenuto nel 2020. Nel registro degli indagati risultano anche la moglie Jacqueline Baudit, il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 21 giugno 2022) E’Aurelio De, presidente delper la trattativa tra la società e il Lille per l’acquisto di Victor. L’indagine è della Procura di. Le accuse sono di dichiarazione fraudolenta einper l’acquisto dell’attaccante avvenuto nel 2020. Nel registro degli indagati risultano anche la moglie Jacqueline Baudit, il L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

