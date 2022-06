Osaka | un tribunale dice no alle nozze gay

Pubblicità

DaniloServadei : Il tribunale di Osaka conferma la sentenza del tribunale di Sapporo: il divieto di matrimonio tra persone dello ste… -

Il Post

Ildistrettuale di, nel Giappone occidentale, ha respinto le argomentazioni avanzate da tre coppie dello stesso sesso nell'ambito di una serie di cause intentate da attivisti per i ...Lunedì undiha detto che il divieto di matrimonio tra persone dello stesso sesso previsto dalla legge giapponese non è ... Un tribunale giapponese ha detto che il divieto di matrimonio tra persone dello stesso sesso non è incostituzionale Akiyoshi Miwa, l'avvocato che rappresenta i querelanti nel caso, si è detto "scioccato" dalla riluttanza della Corte a intervenire nel dibattito Tokyo - Un tribunale giapponese ha stabilito che il man ...Il divieto di matrimonio tra persone dello stesso sesso in Giappone non viola la costituzione, questo è quanto ha stabilito un tribunale distrettuale di Osaka. Tre coppie dello stesso sesso si sono ap ...