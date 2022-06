Operaio morto travolto da treno mentre lavora lungo binari

Pubblicità

Un operaio di 72 anni, Donato Marti, originario di Avetrana (Taranto), è morto a Lecce dove era impegnato in alcuni lavori edili. Si chiamava Donato e faceva l'operaio edile. Poche ore fa è caduto dal ponteggio del cantiere dove lavorava ed è morto.

Incidente mortale sul lavoro in località Ponticelli di Città della Pieve, lungo la linea ferroviaria "lenta". Unche stava lavorando sulle canaline a lato dei binari è stato travolto da un treno in transito ed è così deceduto. Lo si apprende dai vigili del fuoco intervenuti con una squadra da Città della ...L'uomo stava eseguendo dei lavori quando è caduto, trasportato immediatamente in ospedalepoco dopo a causa delle gravi ferite ...Città della Pieve (Perugia), 21 giugno 2022 - Assurda tragedia sul lavoro a Ponticelli, frazione di Città della Pieve: un operaio è morto travolto da un treno in transito. L'uomo stava lavorando sulle ...Incidente mortale sul lavoro in località Ponticelli di Città della Pieve (Perugia) , lungo la linea ferroviaria «lenta». Un operaio che stava lavorando ...