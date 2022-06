Omicidio Catania, emergono altre dichiarazioni della madre di Elena: “L’ho colpita da girata, non volevo guardare” (Di martedì 21 giugno 2022) altre dichiarazioni da parte di Martina Patti sull’Omicidio della figlia di 5 anni, Elena Dal Pozzo. La donna al momento si trova in una cella del carcere di Piazza Lanza, a Catania, accusata di aver ucciso la bambina con 11 coltellate. Come riportato dal Corriere della Sera e da La Sicilia, Martina nonostante il tentativo di “lasciar credere di avere agito senza una piena consapevolezza”, è “lucida e calcolatrice” e se non arrestata “potrebbe darsi alla fuga” ha affermato il gip di Catania, Daniela Monaco Crea tra le pagine dell’ordinanza cautelare in carcere emessa nei confronti della 23enne. La piccola Elena, “vittima di una morte violenta particolarmente cruenta e anche lenta”, è stata uccisa da una donna che in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 giugno 2022)da parte di Martina Patti sull’figlia di 5 anni,Dal Pozzo. La donna al momento si trova in una cella del carcere di Piazza Lanza, a, accusata di aver ucciso la bambina con 11 coltellate. Come riportato dal CorriereSera e da La Sicilia, Martina nonostante il tentativo di “lasciar credere di avere agito senza una piena consapevolezza”, è “lucida e calcolatrice” e se non arrestata “potrebbe darsi alla fuga” ha affermato il gip di, Daniela Monaco Crea tra le pagine dell’ordinanza cautelare in carcere emessa nei confronti23enne. La piccola, “vittima di una morte violenta particolarmente cruenta e anche lenta”, è stata uccisa da una donna che in ...

