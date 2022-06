Olimpiadi della pizza, Pace (Avpn) invita Briatore: Sfidiamoci a tavola. 300 in gara provenienti da 30 Paesi (Di martedì 21 giugno 2022) Mentre si avvicinano le Olimpiadi in programma a Napoli da domenica 3 a mercoledì 6 luglio, terza edizione della gara organizzata da Avpn (a) il clima si infiamma per la querelle tra Flavio Briatore e i pizzaioli. Motivo del contendere il video nel quale il noto imprenditore manifesta perplessità sulla possibilità di proporre una pizza di qualità a un prezzo da lui giudicato eccessivamente basso, soprattutto se confrontato con il listino che caratterizza la sua catena di pizzerie. “Certamente non è impossibile fare una pizza a 5 euro, dipende dalle condizioni in cui si lavora e dai costi in genere, ma certamente non è scandalosa nemmeno una pizza a 15 euro e più – spiega Antonio Pace, Presidente Avpn ... Leggi su ildenaro (Di martedì 21 giugno 2022) Mentre si avvicinano lein programma a Napoli da domenica 3 a mercoledì 6 luglio, terza edizioneorganizzata da(a) il clima si infiamma per la querelle tra Flavioe iioli. Motivo del contendere il video nel quale il noto imprenditore manifesta perplessità sulla possibilità di proporre unadi qualità a un prezzo da lui giudicato eccessivamente basso, soprattutto se confrontato con il listino che caratterizza la sua catena di pizzerie. “Certamente non è impossibile fare unaa 5 euro, dipende dalle condizioni in cui si lavora e dai costi in genere, ma certamente non è scandalosa nemmeno unaa 15 euro e più – spiega Antonio, Presidente...

