Olimpiadi dei Forum, il sindaco Fusco: "Fiero ed orgoglioso dei nostri giovani" (Di martedì 21 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minuti"Sono Fiero dei ragazzi di questo nuovo Forum dei giovani, insediatosi con questa Amministrazione. Fiero ed orgoglioso, anche se è tutto merito del loro impegno ed entusiasmo, se hanno ottenuto un traguardo così ambizioso". Così Marco Fusco sindaco di Ponte a poco più di un mese dall'inizio delle Olimpiadi dei Forum giovanili che si disputeranno nei Comuni di Ponte e Torrecuso dal 28 al 31 luglio 2022. "Dopo una pausa di inattività del gruppo precedente formatosi circa 12 anni fa, – ha continuato Fusco – i giovani del Forum del Comune di Ponte hanno dimostrato fin da subito grande iniziativa e capacità di muoversi da soli con le loro ...

JacopoPezzan : Il record del mondo nei 1500 femminile è 20 secondi sotto la media dei trial maschili USA per le olimpiadi 2024 per… - giocarmon : Italiano: Vendo Libro 'Una Squadra Tutta D'Oro - La Storia delle OLimpiadi moderne nelle immagini dei trionfi Itali… - solounastella : RT @tonalissima: Ma voi ci pensate che d’ora in poi nelle schermate dei campionati e delle olimpiadi ci sarà scritto “World record Ceccon… - apeindiana : RT @tonalissima: Ma voi ci pensate che d’ora in poi nelle schermate dei campionati e delle olimpiadi ci sarà scritto “World record Ceccon… - tonalissima : Ma voi ci pensate che d’ora in poi nelle schermate dei campionati e delle olimpiadi ci sarà scritto “World record… -

Milano, Sala: 'Serve una stagione delle riforme veramente riformista' Abbiamo perso l'Ema (Agenzia europea per i medicinali) per un soffio ma poi ci siamo avvicinati alle olimpiadi e abbiamo vinto. Ora stiamo lottando per avere il Tribunale dei brevetti. Questo modello ... L'Italia del nuoto è un ciliegio fuori stagione Le Olimpiadi di Tokyo non avevano dato medaglie d'oro, ma avevano fatto intravedere un futuro di ... ormai 'ha smesso di giocare con l'agonismo': il cambio generazionale e l'uscita di scena dei ... la Repubblica Sala, senza stagione di riforme il Paese rimarrà bloccato "Noi ce la possiamo fare, abbiamo tutto ma sia chiaro che senza una stagione di riforme, una stagione davvero riformista, noi rimarremo bloccati". (ANSA) ... Benedetta Pilato cambia subito argomento Benedetta Pilato chiede solo una cosa. Che non si inizi già ora a parlare di Olimpiadi. "Non cominciamo con Parigi adesso - dice sorridendo -. Qui non è ancora finita, poi ci saranno le vacanze e quin ... Abbiamo perso l'Ema (Agenzia europea per i medicinali) per un soffio ma poi ci siamo avvicinati allee abbiamo vinto. Ora stiamo lottando per avere il Tribunalebrevetti. Questo modello ...Ledi Tokyo non avevano dato medaglie d'oro, ma avevano fatto intravedere un futuro di ... ormai 'ha smesso di giocare con l'agonismo': il cambio generazionale e l'uscita di scena... Le Olimpiadi dei cavalieri nomadi "Noi ce la possiamo fare, abbiamo tutto ma sia chiaro che senza una stagione di riforme, una stagione davvero riformista, noi rimarremo bloccati". (ANSA) ...Benedetta Pilato chiede solo una cosa. Che non si inizi già ora a parlare di Olimpiadi. "Non cominciamo con Parigi adesso - dice sorridendo -. Qui non è ancora finita, poi ci saranno le vacanze e quin ...