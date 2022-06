Ok a 374 milioni per trasporto merci su rotaia in Italia

Pubblicità

BRUXELLES - Via libera dell'Antitrust Ue a uno schema di aiuti di Stato dell'Italia dadi euro per risarcire le società di trasporto merci su rotaia per i danni subiti nel periodo compreso tra il 12 marzo e il 31 maggio 2020 a causa della pandemia di coronavirus e delle ...La Commissione europea ha approvato, in base alle norme della Ue sugli aiuti di Stato, un aiuto diconcesso dall'Italia per indennizzare le imprese di trasporto ferroviario di merci per i danni subiti nel periodo tra il 12 marzo e il 31 maggio 2020 a causa della pandemia di Covid 19 e ...BRUXELLES - Via libera dell'Antitrust Ue a uno schema di aiuti di Stato dell'Italia da 374 milioni di euro per risarcire le società di trasporto merci su rotaia per i danni subiti nel periodo compreso ...In arrivo per l'Italia per un aiuto di 374 milioni di euro per indennizzare le imprese di trasporto ferroviario di merci per i danni subiti nel periodo tra il 12 marzo e il 31 maggio 2020 a causa dell ...