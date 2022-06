Nuovo bZ4X, la prima Toyota 100% elettrica (Di martedì 21 giugno 2022) ROMA - Toyota ha presentato il Nuovo bZ4X, prima vettura 100% elettrica nativa del gruppo e capostipite della nuova gamma bZ - Beyond Zero - di veicoli Full Electric Toyota. Il Nuovo brand di Toyota ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 21 giugno 2022) ROMA -ha presentato ilvetturanativa del gruppo e capostipite della nuova gamma bZ - Beyond Zero - di veicoli Full Electric. Ilbrand di...

