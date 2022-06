Nuove reti idriche a Latina, San Felice, Sabaudia e Terracina. Al via i lavori: ecco dove e quando (Di martedì 21 giugno 2022) Proseguono le attività di AcquaLatina per il risanamento e l’ammodernamento delle reti idriche, su tutto il territorio dell’Ato4. Per la notte tra il 23 e il 24 giugno, la Società ha programmato due importanti interventi su due distinti tratti della condotta adduttrice proveniente dalla centrale di produzione di Sardellane, che serve i Comuni Latina, Pontinia, S. Felice Circeo, Sezze, Sabaudia e Terracina. Ingente la mobilitazione di personale, coinvolte più squadre in parallelo in aggiunta al personale di AcquaLatina, per un totale di circa 20 persone. I lavori permetteranno di recuperare circa 30 litri al secondo, con un beneficio per oltre 120.000 utenze di Latina, Sezze, Pontinia, Sabaudia, San ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 21 giugno 2022) Proseguono le attività di Acquaper il risanamento e l’ammodernamento delle, su tutto il territorio dell’Ato4. Per la notte tra il 23 e il 24 giugno, la Società ha programmato due importanti interventi su due distinti tratti della condotta adduttrice proveniente dalla centrale di produzione di Sardellane, che serve i Comuni, Pontinia, S.Circeo, Sezze,. Ingente la mobilitazione di personale, coinvolte più squadre in parallelo in aggiunta al personale di Acqua, per un totale di circa 20 persone. Ipermetteranno di recuperare circa 30 litri al secondo, con un beneficio per oltre 120.000 utenze di, Sezze, Pontinia,, San ...

