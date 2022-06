Nuova TV digitale in Campania, da ieri al via lo switch off: il calendario per provincia (Di martedì 21 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoVia al cambio di frequenze tv anche in Campania, ultima nello switch-off tra le regione italiane Arriva il 5G, ed entro 1° luglio 2022 si devono liberare le frequenze occupate ora dalle TV. Tutte le televisioni infatti devono abbandonare la banda 700 MHz e spostare i canali sulla porzione di spettro rimanente. Non solo. Sono obbligate ad adottare nuove tecnologie di trasmissione per risparmiare la banda e per trasmettere lo stesso numero di canali. In Campania il processo di refarming e riorganizzazione delle emittenti TV sarà eseguito nel periodo compreso tra il 20 e il 28 giugno 2022: 20, 21 e 23 giugno 2022: Caserta e provincia. Tra il 20 e il 22 giugno 2022: Napoli e provincia. 20,23, 24 giugno 2022: Benevento e provincia. 21, 24 e 27 giugno ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoVia al cambio di frequenze tv anche in, ultima nello-off tra le regione italiane Arriva il 5G, ed entro 1° luglio 2022 si devono liberare le frequenze occupate ora dalle TV. Tutte le televisioni infatti devono abbandonare la banda 700 MHz e spostare i canali sulla porzione di spettro rimanente. Non solo. Sono obbligate ad adottare nuove tecnologie di trasmissione per risparmiare la banda e per trasmettere lo stesso numero di canali. Inil processo di refarming e riorganizzazione delle emittenti TV sarà eseguito nel periodo compreso tra il 20 e il 28 giugno 2022: 20, 21 e 23 giugno 2022: Caserta e. Tra il 20 e il 22 giugno 2022: Napoli e. 20,23, 24 giugno 2022: Benevento e. 21, 24 e 27 giugno ...

Pubblicità

anteprima24 : ** Nuova TV digitale in Campania, da ieri al via lo switch off: il calendario per provincia **… - tvdigitaldivide : Switch Off TV digitale in #Campania. Oggi martedì 21 giugno 2022 prosegue il processo di liberazione delle frequenz… - tvdigitaldivide : Switch Off TV digitale #Lazio. Oggi martedì 21 giugno 2022 prosegue il processo di liberazione delle frequenze (ref… - TortorelliGuido : La #primapagina de @ledicoladelsud - #Basilicata. Copia disponibile in edicola su #Matera, oltre che in digitale.… - Newsinunclick : Prosegue con successo il palinsesto programmatico promosso dalla Ambasciata di Madrid a Tirana: il Tumo Center ha o… -