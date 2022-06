Nuoto sincronizzato, Mondiali Budapest 2022: Cerruti e Ferro a caccia di una medaglia nel duo libero (Di martedì 21 giugno 2022) Una splendida routine quella messa in scena dalla coppia azzurra composta da Linda Cerruti e Costanza Ferro nel preliminare del duo libero ai Mondiali di Budapest 2022. Le italiane hanno conquistato il punteggio di 90.5333 punti (27.2000 esecuzione, 36.1333 impressione, 27.2000 difficoltà), accedendo senza problemi alla fase finale dove andranno a caccia di una medaglia. Non sarà facile però per le due azzurre, viste le performance delle tre coppie di gemelle, le ucraine Aleksiiva, autrici di un 94.0000 (28.3000 esecuzione, 37.6000 impressione, 28.1000 difficoltà), le austriache Alexandri, che hanno chiuso le qualificazioni con un 92.0667, e le cinesi Liuyi e Qianyi Wang, autrici di uno spettacolare 94.5667. IL PROGRAMMA DI MARTEDI’ 21 ... Leggi su sportface (Di martedì 21 giugno 2022) Una splendida routine quella messa in scena dalla coppia azzurra composta da Lindae Costanzanel preliminare del duoaidi. Le italiane hanno conquistato il punteggio di 90.5333 punti (27.2000 esecuzione, 36.1333 impressione, 27.2000 difficoltà), accedendo senza problemi alla fase finale dove andranno adi una. Non sarà facile però per le due azzurre, viste le performance delle tre coppie di gemelle, le ucraine Aleksiiva, autrici di un 94.0000 (28.3000 esecuzione, 37.6000 impressione, 28.1000 difficoltà), le austriache Alexandri, che hanno chiuso le qualificazioni con un 92.0667, e le cinesi Liuyi e Qianyi Wang, autrici di uno spettacolare 94.5667. IL PROGRAMMA DI MARTEDI’ 21 ...

Pubblicità

VVezzali : I ragazzi del #nuoto????? scrivono la storia ai mondiali #FINABudapest2022. Oro e record mondiale per #Ceccon nel do… - FINOfficial_ : ???? Il combo è di bronzo con 92.0333 punti e conquista la decima medaglia della storia del nuoto sincronizzato ai ca… - sportface2016 : #FINABudapest2022 , nuoto sincronizzato: #Cerruti e #Ferro a caccia di una medaglia nel duo libero - infoitsport : LIVE – Nuoto sincronizzato, martedì 21 giugno Mondiali Budapest 2022: risultati in DIRETTA - robertapasquet1 : RT @UnaTelaBianca: Ci disperiamo per le prestazioni della Nazionale di calcio, ma qui ci sono altre nazionali che sono sul tetto del mondo!… -