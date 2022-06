Nuoto | Mondiali | staffetta azzurra 4x100 misti mista in finale

(Di martedì 21 giugno 2022) Budapest, 21 giu. - (Adnkronos) - Ladell'Italia si qualifica con il settimo tempo per ladei campionatidi Budapest. Gli azzurri Michele Lamberti, Arianna Castiglioni, Elena Di Liddo e Manuel Frigo toccano in 3'46"44 a poco più di tre secondi dagli Stati Uniti che realizzano il miglior tempo in 3'43"16.

Pubblicità

sportface2016 : +++UNA STRAORDINARIA BENEDETTA #PILATO E' MEDAGLIA D'ORO NEI 100 METRI RANA AI MONDIALI DI BUDAPEST: L'ITALIA STA R… - FINOfficial_ : BABY BOOM! Benedetta Pilato dimostra di essere diventata un'atleta completa, ipercompetitiva anche nella distanza o… - Eurosport_IT : Il video del primo oro del nuoto azzurro nei 100 dorso della storia! ?????? Immenso, Thomas Ceccon ????… - LucaBizzarriPr1 : @cla_bono @Azzurri Perché Rai 2 avrà la diretta di Rai Parlamento riguardo comunicazioni di Draghi e quindi non pot… - thebrightside0 : #sportgoodnews?? #Italia seconda al momento solo agli #USA nei mondiali di nuoto in Ungheria!? Che notizia è… -

Budapest - Alberto Razzetti , che nel pomeriggio disputerà la prima finale iridata nei 200 farfalla aidiin corso a Budapest, si è regalato le semifinali anche dei 200 misti , gara nella quale qui fu bronzo europeo poco più di un anno fa. "Ho avuto buone sensazioni in acqua " dice l'...Un'altra giornata di emozioni azzurre in arrivo aidi Budapest. In attesa delle due finali più importanti nelle quali caliamo tre assi - gli ultimi due campioni del mondo degli 800, Gabriele Detti e Gregorio Paltrinieri, ed il neo campione ...Budapest, 21 giu. – (Adnkronos) – La staffetta 4×100 misti mista dell’Italia si qualifica con il settimo tempo per la finale dei campionati mondiali di Budapest. Gli azzurri Michele Lamberti, Arianna ...Flussi spezzati e dinamiche interrotte che rimandano ai robot, le macchine che simulano e replicano il movimento dell’uomo. Ma l'intelligenza e l'emotività umana si ribellano riscoprendo il cuore. Con ...