Nuoto | Mondiali | Italia bronzo nel Team e nella storia**

(Di martedì 21 giugno 2022) Budapest, 21 giu. (Adnkronos) - Un'altra finale e un'altra bella sorpresa. Storica come le due precedenti di lunedì. Iltech delle nostre “supereroine” sono dicon 91.0191 punti aiin corso a Budapest (27.3000 per l'esecuzione, 27.5000 per l'impressione artistica e 36.2191 per gli elementi) dietro soltanto alla Cina, già vice campionessa mondiale in Corea, e al Giappone, che a Gwangju era finito quarto. L'oro cinese è stato stimato 94.7202 (nello specifico 28.7000, 28.6000 e 37.4202), l'argento giapponese 92.2261 con quasi due punti e mezzo di ritardo. Le ragazze della Repubblica cinese catturano il pubblico già con l'ingresso e il primo salto. Il rosso dei costumi, delle bandiere e t-shirt dei supporters colora acqua e tribune. E' la medaglia numero 11 dell'del sincro ai campionati del ...