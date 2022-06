Nuoto | Mondiali Budapest 2022 | Milak vince nei 200 farfalla con il nuovo record del mondo Razzetti settimo

(Di martedì 21 giugno 2022) Spaventosa prova di Kristofnei 200aidi. Nella Duna Arena dil’idolo di casa domina la gara dall’inizio alla fine el’oro in 1:50.34, tempo stratosferico che vale anche ildel. Grazie a questo risultatoconferma tutta la sua grandissima classe. Argento per il francese Leon Marchard in 1:53.37, mentre il bronzo va al giapponese Tomoru Honda in 1:53.61. Completano la top cinque lo svizzero Noe Ponti, quarto con 1:54.29, e lo statunitense Luca Orlando, quinto in 1:54.92. Sesto invece l’altro ungherese Tamas Kenderesi in 1:55.20., Gregorio Paltrinieri 4° negli 800 sl ai. Rush finale decisivo, Finke ...

sportface2016 : +++UNA STRAORDINARIA BENEDETTA #PILATO E' MEDAGLIA D'ORO NEI 100 METRI RANA AI MONDIALI DI BUDAPEST: L'ITALIA STA R… - giomalago : Fenomenali! Il tricolore avvolge i Mondiali di #nuoto #Budapest2022. Ori per uno spaziale Thomas #Ceccon nei 100 do… - FINOfficial_ : BABY BOOM! Benedetta Pilato dimostra di essere diventata un'atleta completa, ipercompetitiva anche nella distanza o… - albertomarti : RT @gippu1: Nicolò Martinenghi porta a casa la 5^ medaglia italiana nel nuoto a #Budapest2022 - solo una nello stile libero (la 4x100). Il… - gippu1 : Nicolò Martinenghi porta a casa la 5^ medaglia italiana nel nuoto a #Budapest2022 - solo una nello stile libero (la… -

Una notizia scuote la Duna Arena di Budapest (Ungheria), sede dei2022 diin corsia. Il campione olimpico e mondiale dei 100 stile libero, Caeleb Dressel, non prenderà parte alle semifinali della gara regina, reduce dalle batterie del mattino nelle ...L'Italia c'è anche nella gara regina del. Anche in giorni in cui non è riuscito ad essere propriamente brillante in questia Budapest, Alessandro Miressi è riuscito a strappare con le unghie e con i denti la finale dei 100 ...Niccolò Martinenghi è medaglia d'argento nei 50 rana ai Mondiali di nuoto, a Budapest. Dopo l'oro conquistato nei 100 rana, l'azzurro nella distanza sprint ha nuotato in 26''48 ed è stato battuto dall ...