Nuoto | Mondiali 2022 Alberto Razzetti | “Stamattina buone sensazioni | pronto per la finale dei 200 farfalla”

Leggi su oasport

(Di martedì 21 giugno 2022) Mattinata in pura gestione per. L’azzurro, che nel pomeriggio dovrà disputare ladei 200, ha disputato pochi minuti fa le batterie dei 200 misti aididi Budapest. Nessun patema nel chiudere quarto in controllo con il crono di 1’58?70. In totale il tempo è l’ottavo, dunque con grandi prospettive in vista della semi. LIVEin DIRETTA: Scalia, Miressi e Zazzeri in semi! Le sue parole ai microfoni Rai: “ho avuto delle, una buona batteria. I passaggi sono buoni. Sono abituato a fare diverse gare consecutivamente, visto che i 200 misti e i 200 ...