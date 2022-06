Nuoto, Gregorio Paltrinieri rassegnato: “Sono degli animali, al momento vanno più forte” (Di martedì 21 giugno 2022) Una gara mozzafiato per più di 750 metri, ma alla fine Gregorio Paltrinieri rimane ai piedi del podio. Il campione degli 800 stile libero di Gwangju rimane a bocca asciutta in una finale tiratissima ai Mondiali di Nuoto di Budapest, dovendo accontentarsi solo del quarto posto in 7’41”19. Per lungo tempo l’ucraino Mykhailo Romanchuk è stato in vetta, ma alla lunga i suoi inseguitori Sono venuti fuori: lo statunitense Bobby Finke, il tedesco Florian Wellbrock e Greg hanno rimontato metro dopo metro, arrivando nell’ultima vasca quasi sulla stessa linea. Ma l’azzurro ha perso smalto proprio nelle ultime bracciate, guardando da distanza ravvicinata il successo di Finke avanti a Wellbrock e Romanchuk Paltrinieri è innegabilmente deluso ai microfoni della Rai, ma non si dà colpe: “Gara ... Leggi su oasport (Di martedì 21 giugno 2022) Una gara mozzafiato per più di 750 metri, ma alla finerimane ai piedi del podio. Il campione800 stile libero di Gwangju rimane a bocca asciutta in una finale tiratissima ai Mondiali didi Budapest, dovendo accontentarsi solo del quarto posto in 7’41”19. Per lungo tempo l’ucraino Mykhailo Romanchuk è stato in vetta, ma alla lunga i suoi inseguitorivenuti fuori: lo statunitense Bobby Finke, il tedesco Florian Wellbrock e Greg hanno rimontato metro dopo metro, arrivando nell’ultima vasca quasi sulla stessa linea. Ma l’azzurro ha perso smalto proprio nelle ultime bracciate, guardando da distanza ravvicinata il successo di Finke avanti a Wellbrock e Romanchukè innegabilmente deluso ai microfoni della Rai, ma non si dà colpe: “Gara ...

HankSchrader88 : @PyraTowaMelth A me del sessista? PROPRIO A ME? Ormai Gregorio il suo oro lo ha già conquistato, il nuoto arriva in secondo piano - OA_Sport : #NUOTO Gregorio Paltrinieri 4° negli 800 sl ai Mondiali. Rush finale decisivo, Finke brucia tutti come a Tokyo - OA_Sport : Un Gregorio Paltrinieri deluso ma onesto dopo il quarto posto negli 800 sl ai Mondiali di Budapest - chiara0174 : RT @Savemeaa1: Dispiaciuta tantissimo per Gregorio e Gabriele però è stata una gara spettacolare dall'inizio alla fine. Ora e sempre viva i… - Savemeaa1 : Dispiaciuta tantissimo per Gregorio e Gabriele però è stata una gara spettacolare dall'inizio alla fine. Ora e semp… -