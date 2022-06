Nuoto | Gregorio Paltrinieri oltre il 4° posto | mirino sulle acque libere | obiettivo vero gli Europei

Leggi su oasport

(Di martedì 21 giugno 2022) Una visione in prospettiva.deve accettare il giudizio della Duna Arena di Budapest (Ungheria), sede dei Mondiali 2022 diin corsie. L’azzurro si presentava al via degli 800 stile libero con l’di difendere il titolo iridato di tre anni fa a Gwangju (Corea del Sud), ma la strada per il podio gli è stata sbarrata da Bobby Finke (oro, bis dopo il sigillo a Cinque Cerchi), Florian Wellbrock e da Mykhailo Romanchuk. 7:41.19 è stato il riscontro di Greg che ha pagato dazio per due ragioni: un passaggio ai 400 metri troppo lento per i suoi standard da 3:50; il rush finale da 28.10 rispetto a chi come Fink ha chiuso con un mostruoso 25.93, tale da portarlo anche al record americano di 7:39.36 a precedere Wellbrock (7:39.63) e Romanchuk (7:40.05). “E’ stata una gara molto veloce; non potevo ...