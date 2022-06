Nuoto, Gregorio Paltrinieri 4° negli 800 sl ai Mondiali. Rush finale decisivo, Finke brucia tutti come a Tokyo (Di martedì 21 giugno 2022) Medaglia di legno per Gregorio Paltrinieri nella finale degli 800 stile libero ai Mondiali 2022 di Budapest (Ungheria). Il carpigiano, campione del mondo a Gwangju (Corea del Sud), è stato costretto ad abdicare e l’amarezza un po’ c’è. Non è stata la miglior prestazione di Greg come approccio, anche se il tempo finale di 7:41.19 è tutt’altro che disprezzabile. L’azzurro, contrariamente al solito, non è andato all’attacco nei primi 400 metri, forse anche perché la sua condizione non era tale per poterlo fare. Alla prova dei fatti il passaggio dei 400 metri di 3:50.31 è di circa 2? più lento rispetto alle frazioni del miglior Paltrinieri. Viene in mente, a titolo di esempio, lo split ai 400 metri dell’atto conclusivo di tre anni fa (3:48.92). In una gara di questo ... Leggi su oasport (Di martedì 21 giugno 2022) Medaglia di legno pernelladegli 800 stile libero ai2022 di Budapest (Ungheria). Il carpigiano, campione del mondo a Gwangju (Corea del Sud), è stato costretto ad abdicare e l’amarezza un po’ c’è. Non è stata la miglior prestazione di Gregapproccio, anche se il tempodi 7:41.19 è tutt’altro che disprezzabile. L’azzurro, contrariamente al solito, non è andato all’attacco nei primi 400 metri, forse anche perché la sua condizione non era tale per poterlo fare. Alla prova dei fatti il passaggio dei 400 metri di 3:50.31 è di circa 2? più lento rispetto alle frazioni del miglior. Viene in mente, a titolo di esempio, lo split ai 400 metri dell’atto conclusivo di tre anni fa (3:48.92). In una gara di questo ...

