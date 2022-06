Nuoto | Gabriele Detti | Nuoto | Gabriele Detti | “E’ da 3-4 mesi che mi alleno davvero bene | questo risultato è tanto di guadagnato”

Leggi su oasport

(Di martedì 21 giugno 2022) Niente da fare pernella finale degli 800 stile libero ai Mondiali di. Nella piscina della Duna Arena di Budapest l’azzurro classe 1994 non è mai riuscito ad entrare nella lotta per le medaglie e ha concluso al sesto posto in 7:47.75. L’oro è stato conquistato dallo statuinense Bobby Finke (7:39.36), l’argento dal tedesco Florian Wellbrock (7:39.63) e il bronzo dall’ucraino Mykhailo Romanchuk (7:40.05). Quarto l’altro italiano in gara Gregorio Paltrinieri (7:41.19). Intervenuto ai microfoni di Rai Sport al termine della gara,ha subito affermato: “In realtà aldilà del tempo che non è niente di particolare io sono contento perché come detto ieri l’obiettivo principale era riuscire a tornare a fare una finale. Per il resto c’è ...