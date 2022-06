Nuoto artistico | Mondiali Budapest 2022 | l’Italia conquista il bronzo nella prova tecnica a squadre! Oro alla Cina

(Di martedì 21 giugno 2022) È ancora grande Italia afinalea squadre Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Marta Iacoacci, Marta Murru e Enrica Piccoli ottengono ben 91.0191 punti (27.3000 nell’esecuzione, 27.5000 nell’impressione e 36.2191 negli elementi) eno un magnifico. Per il Bel Paese si tratta della settima medaglia totale (contando dunque anche quelle del) in questiin terra ungherese. Davvero unasensazionale quella delle azzurre, che hanno aumentato di circa un punto e mezzo il punteggio del turno preliminare. L’oro va, prima con distacco grazie a una prestazione corale strepitosa da 94.7202 punti (28.7000, 28.6000, ...

Eurosport_IT : ITALIA SUL TETTO DEL MONDOOOOOOOO! ???? Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero totalizzano 89.2685 punti e conquistan… - fanpage : Vinciamo noi, ancora noi! ?? ???? Medaglia d’oro nel nuoto artistico grazie alla coppia formata da #GiorgioMinisini e… - sportface2016 : +++GIORGIO #MINISINI E LUCREZIA #RUGGIERO CAMPIONI DEL MONDO NEL DUO MISTO TECNICO A BUDAPEST: ORO LEGGENDARIO PER… - giuliapupilla : MA ABBIAMO VINTO IL BRONZO NEL NUOTO ARTISTICO DI SQUADRA - infoitsport : Nuoto artistico, Mondiali Budapest 2022: gemelle Wang prime nel preliminare del duo libero, Cerruti e Ferro quarte -

Buona prova da parte di Linda Cerruti e Costanza Ferro nel preliminare del duo libero ai Mondiali di Budapest (Ungheria). Nella piscina di Szechy le azzurre hanno totalizzato 90.5333 punti. Nel nuoto artistico la squadra conferma il terzo posto del preliminare nel combo e sale sul podio. Sette atlete su dieci arrivano dalla Liguria. Raffica di soddisfazioni alla rassegna organizzata in Ungheria: l'unica delusione è quella di Simona Quadarella, che scivola fuori dal podio.