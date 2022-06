Nuoto artistico, Mondiali Budapest 2022: gemelle Wang prime nel preliminare del duo libero, Cerruti e Ferro quarte (Di martedì 21 giugno 2022) Buona prova da parte di Linda Cerruti e Costanza Ferro nel preliminare del duo libero ai Mondiali di Budapest (Ungheria).Nella piscina di Szechy le azzurre hanno totalizzato 90.5333 punti (maturati grazie al 27.2000 nell’esecuzione, 36.1333 nell’impressione artistica e 27.2000 nella difficoltà) e hanno chiuso al quarto posto. Le nostre portacolori sono state le prime a scendere in acqua, e forse questo ha influito leggermente in modo negativo sul punteggio finale concordato dai giudici. La prima posizione è stata conquista dalle cinesi Liuyi Wang e Qianyi Wang con 94.5667 punti (28.5000, 37.8667, 28.2000). Seconde le gemelle ucraine Maryna Aleksiiva e Vladyslava Aleksiiva con 94.0000 (28.3000, 37.6000, 28.1000) e ... Leggi su oasport (Di martedì 21 giugno 2022) Buona prova da parte di Lindae Costanzaneldel duoaidi(Ungheria).Nella piscina di Szechy le azzurre hanno totalizzato 90.5333 punti (maturati grazie al 27.2000 nell’esecuzione, 36.1333 nell’impressione artistica e 27.2000 nella difficoltà) e hanno chiuso al quarto posto. Le nostre portacolori sono state lea scendere in acqua, e forse questo ha influito leggermente in modo negativo sul punteggio finale concordato dai giudici. La prima posizione è stata conquista dalle cinesi Liuyie Qianyicon 94.5667 punti (28.5000, 37.8667, 28.2000). Seconde leucraine Maryna Aleksiiva e Vladyslava Aleksiiva con 94.0000 (28.3000, 37.6000, 28.1000) e ...

Pubblicità

Eurosport_IT : ITALIA SUL TETTO DEL MONDOOOOOOOO! ???? Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero totalizzano 89.2685 punti e conquistan… - fanpage : Vinciamo noi, ancora noi! ?? ???? Medaglia d’oro nel nuoto artistico grazie alla coppia formata da #GiorgioMinisini e… - sportface2016 : +++GIORGIO #MINISINI E LUCREZIA #RUGGIERO CAMPIONI DEL MONDO NEL DUO MISTO TECNICO A BUDAPEST: ORO LEGGENDARIO PER… - infoitsport : LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2022 in DIRETTA: le austriache Alexandri passano in testa nel duo libero, Cerruti e… - nonlosaai : comunque chi fa nuoto artistico sembra farlo con facilità quando in realtà credo che sia una delle cose più difficili/faticose da fare -