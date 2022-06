Nuoto artistico | Mondiali 2022 oggi | orari martedì 21 giugno | calendario gare | programma | tv | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di martedì 21 giugno 2022) Continua il Mondialediin corso di svolgimento a Budapest. Quest’sono inaltre duee il divertimento di certo non mancherà. Si comincerà alle ore 9:00 con il preliminare del duo libero, dove per l’Italiaggeranno Linda Cerruti e Costanza Ferro. LA DIRETTA LIVE DEIDIALLE 9.00 E ALLE 16.00 Ildi giornata si concluderà poi nel pomeriggio alle 16:00 con la routine tecnica a squadre, finale in cui per l’Italia saranno presenti Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Marta Iacoacci, Marta Murru e Enrica Piccoli. Il round di qualifica del duo libero si potrà seguire in diretta tv su ...