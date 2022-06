Nude dress | storia dell’abito più chiacchierato e conturbante di sempre

Leggi su amica

(Di martedì 21 giugno 2022) Da qualche settimana sui social non si parla d’altro. Kim Kardashian ha indossato (e rovinato) l’abito di Marilyn Monroe al MET Gala: il famosolook con cui l’attrice cantò «Happy Birthday Mr. President» a John Fitzgerald Kennedy, conservato al Museo Ripley’s Believe It Or Not! in Florida. Sul web girano immagini impietose che vedono le sarte strizzare l’iconico vestito dell’attrice addosso alla socialite. Kim Kardashian al MET Gala 2022 con l’abito di Marilyn Monroe L’abito a sirena di Marilyn Monroe è senz’altro uno deilook più famosi al mondo, ma la Monroe non è stata la prima e non sarà l’ultima a scegliere il color carne per avvolgere il proprio corpo. Illook piace, per abiti da sera ovviamente, ma anche per lingerie, sandali e, perché no, make-up. Gli esordi del...