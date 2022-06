Notte prima degli esami. E la maturità è "smascherata" (Di martedì 21 giugno 2022) Tornano gli scritti (senza dispositivi di protezione) dopo due anni di Covid. Bianchi: "Andiamo verso la normalità" Leggi su ilgiornale (Di martedì 21 giugno 2022) Tornano gli scritti (senza dispositivi di protezione) dopo due anni di Covid. Bianchi: "Andiamo verso la normalità"

Pubblicità

CremoniniCesare : In una calda notte un po’ magica, forte come quelle che precedono l’inizio di un tour, camminando tra gli alberi ho… - ombranotturna : questa sera andremo veramente in centro a cantare notte prima degli esami - erobenedetta : RT @soloanima_: L’unica cosa di cui mi pento è non aver mai visto notte prima degli esami #maturita2022 - partvnee : il modo in cui d'estate mi sveglio e la prima cosa che devo fare è andare a lavarmi le mani perché sembra che duran… - Nazione_Empoli : Ecco la notte prima degli esami Oltre 1.200 studenti al test maturità -