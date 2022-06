Notte prima degli esami: cinquecentomila studenti alle prese con la Maturità (Di martedì 21 giugno 2022) Conto alla rovescia per la Maturità. Per oltre cinquecentomila studenti, è iniziato il countdown. Domani, mercoledì 22 giugno e giovedì 23 prenderanno il via gli esami di Stato con le prove scritte, la prima d'italiano, decisa su base nazionale, e la seconda sulle discipline di indirizzo, predisposta dalle singole commissioni d'esame. Un ritorno agli scritti che arriva dopo due anni di stop, a causa dell'emergenza Covid, anni nei quali l'esame si era limitato alla tesina e al «maxi orale». Il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi ha deciso per le prove scritte nell'ambito di quello che ha più volte definito «un percorso di progressivo ritorno alla normalità». Una decisione che aveva suscitato non poche perplessità tra i ragazzi per le dichiarate difficoltà di apprendimento legate, ... Leggi su iltempo (Di martedì 21 giugno 2022) Conto alla rovescia per la. Per oltre, è iniziato il countdown. Domani, mercoledì 22 giugno e giovedì 23 prenderanno il via glidi Stato con le prove scritte, lad'italiano, decisa su base nazionale, e la seconda sulle discipline di indirizzo, predisposta dsingole commissioni d'esame. Un ritorno agli scritti che arriva dopo due anni di stop, a causa dell'emergenza Covid, anni nei quali l'esame si era limitato alla tesina e al «maxi orale». Il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi ha deciso per le prove scritte nell'ambito di quello che ha più volte definito «un percorso di progressivo ritorno alla normalità». Una decisione che aveva suscitato non poche perplessità tra i ragazzi per le dichiarate difficoltà di apprendimento legate, ...

