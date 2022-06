Non solo Adidas, l’Italia lancia il nuovo stemma (Di martedì 21 giugno 2022) Italia nuovo stemma – l’Italia si prepara a una vera e propria rivoluzione “estetica” nei prossimi mesi. A partire dal 2023 i calciatori della Nazionale vestiranno Adidas, una partnership già ufficializzata e che metterà fine al sodalizio con Puma, durato quasi vent’anni (e che ha portato alla conquista di un Mondiale nel 2006 e un L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 21 giugno 2022) Italiasi prepara a una vera e propria rivoluzione “estetica” nei prossimi mesi. A partire dal 2023 i calciatori della Nazionale vestiranno, una partnership già ufficializzata e che metterà fine al sodalizio con Puma, durato quasi vent’anni (e che ha portato alla conquista di un Mondiale nel 2006 e un L'articolo

Pubblicità

reportrai3 : Che farsene allora dei 138 milioni di dosi comprate dall’Italia? Restano mesi nei frigoriferi, non solo nell’hub di… - AlfredoPedulla : Se vai su #Lukaku, io vado su #Dybala. Se vai su #Dybala, io vado su #Mkhitaryan. Se vai su #Mkhitaryan, io mi butt… - SimoneTogna : Battuta ma non troppo: Simone #inzaghi era talmente su di giri per il meeting odierno di mercato (#lukaku, rinnovo… - imbraveforlouis : @bruist91 ma che cazzo ne so, mettono in mezzo traumi che non devono essere messi in mezzo in nessuna situazione so… - lastoray9 : @LisaLisa_____ Io non ho altro in alternativa almeno per quanto riguarda il costume quindi boh, al massimo bandisco… -